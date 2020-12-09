Около 400 человек стали донорами плазмы крови с антителами к COVID-19 в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 400 человек стали донорами плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции в Московской области. В лечебную сеть уже передано 200 л плазмы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Заготовку, переработку, хранение и выдачу плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции осуществляет Московская областная станция переливания крови. В общей сложности донорами плазмы крови с антителами к COVID-19 стали 377 человек", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00.

"Мы передали в лечебную сеть уже более 200 л иммунной плазмы. Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска", - привели в министерстве слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.