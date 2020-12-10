Около 90 новых автомобилей поступили на станцию скорой помощи в Подмосковье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 90 новых автомобилей поступили на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи. Авто закуплены по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступили 89 новых автомобилей класса "В" на базе Ford. Все машины укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии. Автомобили закуплены по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что новые автомобили поступили на Одинцовскую, Химкинскую, Красногорскую, Балашихинскую и другие подстанции скорой помощи. Они уже вышли на линии и используются для оказания медицинской помощи пациентам.

"В этом году на службу скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. Наша задача - сделать так, чтобы медицинская помощь даже при таких условиях оставалась максимально качественной и доступной для пациентов. Поэтому мы закупили 89 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных необходимым медоборудованием. А всего с начала года Московская областная станция скорой помощи получила 140 новых автомобилей, в том числе реанимобилей", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Московская областная станция скорой медицинской помощи включает в себя 53 подстанции и 81 пост. Ежедневно на выездах к пациентам задействовано свыше 500 бригад скорой медицинской помощи.