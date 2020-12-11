Более 66 млрд рублей направили в Подмосковье на оказание мер соцподдержки в 2020 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 66 млрд рублей направили в текущем году в Московской области на оказание мер социальной поддержки жителей региона, об этом журналистам в пятницу сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась у нас в этом году, у нас в Подмосковье по решению губернатора в том числе были приняты и дополнительные меры социальной поддержки. Была упрощена подача заявлений за назначением мер, некоторые меры поддержки продлевались автоматически. Всего в 2020 году на меры социальной поддержки у нас было предусмотрено 66,5 млрд рублей - это тот объем средств, который был направлен именно на наших жителей для оказания мер социальной поддержки", - сказала Фаевская.

Она отметила, что в бюджете Московской области все действующие в регионе меры социальной поддержки населения сохранены в полном объеме.

Министр также рассказала, что в период пандемии чаще всего жители региона обращались с вопросами о регистрации в качестве безработного. Ранее она отмечала, что уровень безработице вырос в Подмосковье в шесть раз по сравнению с началом года. В настоящее время в области зарегистрировано около 140 тыс. безработных. "У нас из зарегистрированных 138 тыс. 93 тыс. безработных потеряли работу именно в период пандемии после 1 марта", - добавила Фаевская.