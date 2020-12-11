Более 370 тыс. детей отдохнули в рамках оздоровительной кампании Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 370 тыс. детей отдохнули в Московской области в рамках детской оздоровительной кампании, из них порядка 48 тыс. детей находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом в пятницу сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"В целом в 2020 году всеми формами, включая средства родителей и те случаи, когда ребенок отдыхает с родителями, потому что для нас это тоже важно, у нас отдохнуло 372 тыс. детей, из них 48 тыс. - эти дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - сказала Фаевская.

Министр рассказала, что всего в Московской области проживает более 680 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них 86 тыс. - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Фаевская отметила, что оздоровительная кампания детей была осложнена эпидемиологической обстановкой. Заполняемость лагерей, которые принимали детей, должна была составлять не более 50%. Кроме того, оздоровительные лагеря должны были соблюдать все рекомендации и требования Роспотребнадзора.

"Первая смена [в детских лагерях] у нас стартовала в июле, и на территории Московской области у нас начали работу 49 оздоровительных лагерей. Во вторую смену работало уже чуть больше - 56 оздоровительных лагерей. Также была организована осенняя смена для слабослышащих детей. В настоящее время ведется подготовка к зимним каникулам", - рассказала Фаевская.

По ее словам, в зимние каникулы за счет региональных средств в трех лагерях Подмосковья отдохнут порядка 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.