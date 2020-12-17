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В Ивантеевке загорелось здание, в котором производят жидкое мыло

Огонь охватил 120 кв. метров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил нежилое здание в подмосковной Ивантеевке на площади 120 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Н улице Толмачева, дом 49, произошло возгорание в нежилом здании. В 08:36 объявлена локализация пожара на площади 120 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар начался в кирпичном здании, где расположено производство жидкого мыла. Огнем была охвачена крыша строения.

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