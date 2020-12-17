Антитела к коронавирусу выявляют у каждого четвертого, сдавшего анализ в Подмосковье

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу обнаружены у каждого четвертого жителя Подмосковья, прошедшего ИФА-диагностику. Всего в регионе провели более 1 млн исследований на наличие антител к COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"ИФА-диагностика позволяет выявить в крови человека антитела к новой коронавирусной инфекции. Антитела свидетельствуют о том, переболел ли человек ранее COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.

На данный момент в Московской области провели более 1,1 млн ИФА-исследований, позволяющих выявить наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что жителям для проведения ИФА-исследования нужно записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.