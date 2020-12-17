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В МЧС предупредили о сильной гололедице в Подмосковье ночью 18 декабря

Специалисты ведомства рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги на летних шинах
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Главное управление ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о понижении температуры ниже ноля, а также сильной гололедице.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине ночи 18 декабря в Московской области ожидаются переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, гололедица, местами сильная", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой специалисты ведомства призывают пешеходов передвигаться осторожно и не торопиться, наступать нужно на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям на дороге следует соблюдать скоростной режим, управлять автотранспортом осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения. Нельзя выезжать на дороги общего пользования на летних шинах, подчеркивают в ГУ МЧС.

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