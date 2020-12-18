Около 25% отходов направили в Подмосковье на переработку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка 2 млн тонн мусора из 8 млн отправились в Московской области на переработку. Об этом заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Спасибо жителям: из 8 млн тонн мусора мы получили 6 [млн тонн], потому что 2 млн разделяют. Такая культура [разделения отходов на фракции] начинает формироваться", - сказал Воробьев.

Он добавил, что до конца года в регионе будут закрыты все городские свалки.

"В рамках национального проекта "Чистая страна", президентского проекта, мы получаем очень серьезную поддержку по рекультивации полигонов. Мы десять полигонов уже рекультивировали, еще семь находятся в работе, еще 14 - ведется проектирование", - сказал губернатор.

В Подмосковье система раздельного сбора внедряется с января 2019 года. Все виды полезного вторсырья жители должны складывать в мусорный бак с синей маркировкой. Пищевой и неперерабатываемый мусор - в контейнеры для смешанных отходов серого цвета. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.