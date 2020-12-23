В Подмосковье кладовщик украл волейбольные мячи на 4,5 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудник склада украл с работы волейбольные мячи на сумму 4,5 млн рублей в Красногорске, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, злоумышленник, будучи сотрудником складского помещения, в течение двух месяцев похищал волейбольные мячи, принадлежавшие одной из спортивных общественных организаций. В ночное время он тайно выносил инвентарь из помещения и увозил на арендованных автомобилях. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, превысил 4,5 млн рублей", - сказала Волк.

Мужчину задержали на рабочем месте, ему 19 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, фигурант заключен под стражу.