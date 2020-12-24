Последний мусорный полигон закрыли в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Лесная" в Серпухове. Это был последний принимавший отходы мусорный полигон в регионе, сообщила в четверг пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Сегодня в Московской области закрыт последний 39-й мусорный полигон ТКО "Лесная", расположенный в городском округе Серпухов. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе больше не осталось ни одной городской свалки, область никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов, теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке отходов (КПО)", - говорится в сообщении.

Как сообщил зампред правительства региона Евгений Хромушин, которого цитирует министерство, полигон ТКО "Лесная" с 2012 года принимал бытовые отходы в объеме около 450 тыс. тонн год. Его площадь превышает 32 га. Поступавшие ранее отходы на полигон будут перенаправлены на современные КПО "Дон" и КПО "Экоград".

"Сегодня поручение губернатора выполнено, все полигоны закрыты на замок, въезды блокированы, мусорных свалок в Подмосковье больше нет", - сказал Хромушин.

В министерстве отметили, что ликвидация мусорных полигонов стала возможной благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. В настоящее время в регионе введено в эксплуатацию девять КПО, до конца года будет работать 11 таких предприятий.