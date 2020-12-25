Аграриям Подмосковья с начала года перечислили около 5 млрд рублей средств господдержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Подмосковья перечислило аграриям около 5 млрд рублей субсидий с начала 2020 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям Подмосковья перечислены субсидии в размере около 5 млрд рублей. Общий объем господдержки аграриев по итогам 2020 года составит порядка 6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

На сегодняшний день господдержку получили более 300 организаций АПК. Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей

"Из бюджета Московской области аграриям выделено 3,6 млрд рублей, из федерального - более 1,4 млрд рублей", - добавил Воскресенский.

Финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров региона осуществляется в рамках реализации государственной программы развития АПК Московской области.