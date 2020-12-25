Более 800 подмосковных детей-сирот получат подарки в рамках акции "Стань Дедом Морозом!"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 воспитанников детских домов получат в новогоднюю ночь подарки по акции "Стань Дедом Морозом!", которая проводилась в Подмосковье, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"Сегодня в Подмосковье завершилась акция "Стань Дедом Морозом!". Свыше 800 детей из подмосковных детских домов, домов ребенка и детских домов интернатов получат подарки. В основном ребята просили у Деда Мороза игрушки, спортивные товары, конструкторы. Спасибо всем нашим жителям за участие", - сказала министр образования области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что все собранные подарки будут ждать ребят в новогоднюю ночь под елкой.

"Это наша добрая предновогодняя традиция. С каждым годом желающих стать для детей Дедом Морозом все больше - это большая радость. Хочется, чтобы каждый маленький житель Подмосковья продолжал верить в чудо и получил под елкой в новогоднюю ночь долгожданный подарок", - добавила Каклюгина.