В Подмосковье число нарушений в сфере недропользования за год сократилось в 1,5 раза

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество нарушений в сфере недропользования за 2020 год в Подмосковье сократилось в полтора раза. В прошлом году сотрудники Минэкологии региона зафиксировали 249 нарушений, а в нынешнем - 169, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"В прошлом году сотрудники министерства зафиксировали 249 нарушений в области охраны недр, а в нынешнем - 169, сокращение почти в полтора раза. В течение 2020 года специалистами были пресечены четыре попытки незаконного недропользования, тогда как в прошлом году - 9. По итогам года сумма ущерба, нанесенного незаконным недропользованием, снизилась с 206 до 77 млн рублей", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

Он также сообщил, что среди наиболее распространенных видов нарушений в этой области является добыча полезных ископаемых без лицензии или с нарушением лицензионных условий: неперевод земель в категорию, разрешающую недропользование, добыча за пределами горного отвода и несоблюдение установленных лицензией объемов добычи. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей в 2020 году, составила 77,8 млн рублей.