Около 1,3 тыс. единиц спецтехники убирают снег на улицах Подмосковья

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. дворников и 1,3 тыс. единиц спецтехники задействовали для уборки снега на улицах Подмосковья. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

"В настоящее время в уборке от снега и наледи дворовых и общественных территорий задействовано порядка 15 тыс. дворников и 1,3 тыс. единиц спецтехники", - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что уже обработано реагентами 10,25 млн кв. метров пешеходных дорожек, а также от снега и наледи расчистили 9,74 млн кв. метров дорог. Кроме того, специалисты вывезли с подмосковных улиц 609 кубометров снега.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщали, что в пятницу и в ночь на субботу в Подмосковье ожидаются метель и обильный снегопад, на дорогах ухудшится видимость. Может выпасть около 20-25 мм осадков, а также возможно образование сугробов до 25 см. Температура воздуха понизится до минус семи градусов, ветер усилится до 10-15 м/с.