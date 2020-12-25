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Новый год и Рождество - 2021

МЧС подготовило 451 площадку для запуска новогодних фейерверков в Подмосковье

Всего более 4,5 тыс. пожарных будут обеспечивать безопасность мероприятий в новогодние праздники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МЧС подготовило 451 площадку для запуска новогодних фейерверков в разных районах Московской области, сообщается на сайте регионального главка ведомства.

"Безопасно и легально запускать фейерверки и петарды в Подмосковье можно на 451 специально оборудованной площадке. Сотрудники МЧС России обеспечат пожарную безопасность новогодних и рождественских мероприятий в Подмосковье. На объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий с детьми, спланировано дежурство инспекторов государственного пожарного надзора и личного состава пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

В новогодние праздники более 4,5 тыс. пожарных будут обеспечивать безопасность мероприятий.

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