МЧС подготовило 451 площадку для запуска новогодних фейерверков в Подмосковье

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МЧС подготовило 451 площадку для запуска новогодних фейерверков в разных районах Московской области, сообщается на сайте регионального главка ведомства.

"Безопасно и легально запускать фейерверки и петарды в Подмосковье можно на 451 специально оборудованной площадке. Сотрудники МЧС России обеспечат пожарную безопасность новогодних и рождественских мероприятий в Подмосковье. На объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий с детьми, спланировано дежурство инспекторов государственного пожарного надзора и личного состава пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

В новогодние праздники более 4,5 тыс. пожарных будут обеспечивать безопасность мероприятий.