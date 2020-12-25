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Пандемия COVID-19

Андрей Воробьев: госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Подмосковье

По словам губернатора региона, помочь в борьбе с пандемией сможет только массовая вакцинация

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией остается высокой в Московской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

"Госпитализация по-прежнему высокая. Если в предыдущие недели мы каждый день видели "минусы" (число госпитализированных пациентов было ниже количества выписываемых - прим. ТАСС), <...> то на этой неделе я вижу "плюсы", то есть небольшие, но "плюсы" на койках", - сказал Воробьев.

Он отметил, что помочь в борьбе с пандемией сможет только вакцинация. "Нам нужно массово [вакцинировать население] - это 60%. Кто-то переболел, но 2-2,5 млн [человек] нам по-прежнему нужно [провакцинировать]", - сказал губернатор.

Ранее он сообщил, что Московская область готова к масштабной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, всего в регионе планируется привить около 4 млн человек.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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