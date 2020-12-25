Станцию МЦД в Подольске откроют 30 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Станцию Московского центрального диаметра (МЦД) откроют в Подольске 30 декабря. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Открытие "Подольска" - на следующей неделе, 30 числа мы откроем", - сказал Воробьев.

Ранее он сообщал, что открытие станции произойдет до конца декабря.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.