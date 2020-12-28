Комплекс по переработке отходов "Тимохово" открылся в Подмосковье после перепрофилирования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Очередной комплекс по переработке твердых коммунальных отходов КПО "Тимохово" открылся после перепрофилирования в Богородском городском округе Московской области. Мощность нового предприятия составит 750 тыс. тонн в год, сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Закрытие всех мусорных полигонов в Московской области стало возможным благодаря открытию таких современных комплексов по переработке отходов. "Тимохово" наравне с другими мусорными полигонами с прошлой недели не принимает бытовые отходы по старой схеме, теперь здесь работает современный комплекс по переработке отходов КПО "Тимохово". Эффективность примененных на предприятии технологий, позволяет увеличить долю переработки отходов до 50% и сократить объем размещения почти наполовину, а это значительно превышает целевые показатели нацпроекта "Экология", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Он добавил, что размещение неперерабатываемых "хвостов" будет экологичным и компактным, по методу "сухого полигона", с предварительной упаковкой инертных хвостов без органики, а в обозримом будущем будет проведена их термическая утилизация для получения энергии из отходов.

На предприятии будет комплексная сортировка - это оптимальное соотношение автоматических технологических процессов и ручного контроля. Барабанные, магнитные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование - такое оборудование уже успешно применяется на всех подмосковных КПО и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья до 25 фракций.

Полигон ТКО "Тимохово" принимал бытовые отходы с 1997 года. В рамках инвестиционной программы на полигоне были выполнены работы по строительству первой, второй и третьей очередей системы дегазации и утилизации свалочного газа, функционируют четыре высокотемпературных факельных установки совокупной плановой мощностью 9 тыс. м3/час. Также построены очистные сооружения по очистке фильтрата полигона мощностью 400 м3/сутки. Ведется строительство биогазового комплекса анаэробного типа переработки/утилизации органических веществ старого тела полигона, развернуты работы по оборудованию систем подготовки биогаза и работе энергоцентра на 12 тыс. кВт по преобразованию свалочного газа в энергию.

Подмосковные жители активно вовлечены в раздельный сбор бытовых отходов, благодаря чему к концу 2020 года более 2 млн тонн отсортированных отходов не попадет в землю, а будет отправлено непосредственно на вторичную переработку. Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должны привести Подмосковье к нулевому захоронению от общего объема образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта "Экология".