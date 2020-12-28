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Пандемия COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 7% в Подмосковье за неделю

Также министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло на 7% в Московской области. Об этом в понедельник в ходе заседания регионального правительства сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Состояние на 28 декабря зафиксировано 150 688 случаев подтвержденного ковида. Это плюс 7% за прошедшую неделю. Среднее количество госпитализаций в сутки сохранилось на уровне прошлой недели с незначительным снижением - минус 3%. На дому получают лечение почти 32,5 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Кроме этого, она отметила, что в Подмосковье продолжается рост заболеваемости ОРВИ. "Наиболее неблагополучные территории - это Солнечногорск, Истра, Электрогорск, Дубна и Талдом. В этих территориях количество случаев заболевания ОРВИ превышает среднеобластные значения практически в два раза", - уточнила Стригункова.

Она добавила, что в этом году 4,7 млн человек сделали прививку от гриппа, что составляет 63% от всех жителей Подмосковья. По ее словам, Московская область заняла пятое место среди всех субъектов России по охвату вакцинации населения против гриппа, в прошлом году регион занял 39 место.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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