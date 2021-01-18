Не менее 300 "народных троп" через железнодорожные пути ликвидируют в Подмосковье

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Московской области в 2021 году планируют ликвидировать не менее 300 несанкционированных переходов через железнодорожные пути. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье в этом году продолжится комплексная работа по обеспечению безопасного перехода через железнодорожные пути. До конца года рядом с ж/д станциями и санкционированными пешеходными переходами благоустроят не менее 70 подходов, а также ликвидируют не менее 300 "народных троп" через железную дорогу", - говорится в сообщении.

Как отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба, "народные тропы" являются наиболее частой причиной смертельных случаев на железной дороге.

"В этом году муниципалитетам необходимо усилить работу по ликвидации таких мест, а также более активно проводить комплексные мероприятия по благоустройству подходов к станциям - организации тротуаров, ограждений, парковок. Это позволит сохранить больше жизней на железной дороге", - добавила Кротова.

В пресс-службе добавили, что также планируется обустройство 30 одноуровневых переходов через железную дорогу.