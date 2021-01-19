В Подмосковье в крещенских купаниях участвовали 175 тыс. человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Крещенские купания собрали на подготовленных в Подмосковье купелях более 175 тыс. человек. Происшествий в ходе их проведения не допущено, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Более 175 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Подмосковье. В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в минувшую ночь было задействовано около 2 400 человек и 70 единиц техники. Происшествий не допущено", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС отметили, что к празднику Крещения по области были подготовлены 220 купелей, в том числе на открытых водоемах. Все они заранее были обследованы, в том числе водолазными группами, оборудованы настилами, установками освещения, палатками для переодевания и согрева. Кроме того, у каждой купели было организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС России по Московской области, Московской областной противопожарно-спасательной службы, МВД, Минздрава и общественных организаций.

Сотрудники МЧС России вместе с инспекторами Госпожнадзора дежурили также в 367 храмах, церквях и соборах, на территории которых расположены 79 купелей.