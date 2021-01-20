Около 1,8 тыс. детей-сирот обрели семью в 2020 году в Подмосковье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи около 1,8 тыс. детей-сирот в 2020 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"В 2020 году 1 790 детей-сирот обрели родителей в подмосковных замещающих семьях", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что всего в Подмосковье около 4 тыс. приемных семей, из них 194 семьи появились в прошлом году.

"В регионе мы уделяем особое внимание подготовке будущих приемных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. Воспользоваться этой возможностью может каждый - в Подмосковье работает 72 школы приемных родителей. За 2020 год в них прошли обучение 2 344 человек. Отмечу, эта помощь оказывается совершенно бесплатно", - отметила Каклюгина.

Как рассказали в пресс-службе министерства, всего в Московской области проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях.