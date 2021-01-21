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Вакцинацию от коронавируса прошла 99-летняя жительница Дмитрова

По словам главного врача Дмитровской больницы Александра Авакяна, осложнений после проведения вакцинации не отмечалось

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошла 99-летняя жительница Дмитровского округа. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В нашей больнице организована выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В рамках такого выезда в центр социальной защиты была привита самая старшая на данный момент пациентка в Дмитрове, ей 99 лет. Перед введением первого компонента вакцины ее осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний. Осложнений после проведения вакцинации не отмечалось. Второй этап вакцинации будет также проведен в рамках выезда", - привели в пресс-службе слова главного врача Дмитровской больницы Александра Авакяна.

В пресс-службе пояснили, что запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через региональный портал "Госуслуги", по телефону "122", в поликлинике, а также в МФЦ. Пройти вакцинацию могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью, в том числе и граждане старшего возраста.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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