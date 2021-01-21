Глава Пушкинского округа покинул пост по собственному желанию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Пушкинского городского округа Московской области Михаил Перцев сложил полномочия по собственному желанию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики региона.

"21 января 2021 года глава Пушкинского городского округа Московской области Перцев М. Ф. сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет депутатов Пушкинского городского округа Московской области возложил временное исполнение полномочий главы на первого заместителя главы администрации округа Андрея Морозова.