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Глава Пушкинского округа покинул пост по собственному желанию

Депутаты Пушкинского городского округа возложили временное исполнение полномочий главы на первого заместителя главы администрации округа Андрея Морозова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Пушкинского городского округа Московской области Михаил Перцев сложил полномочия по собственному желанию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики региона.

"21 января 2021 года глава Пушкинского городского округа Московской области Перцев М. Ф. сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет депутатов Пушкинского городского округа Московской области возложил временное исполнение полномочий главы на первого заместителя главы администрации округа Андрея Морозова.

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