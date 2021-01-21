В Подмосковье до конца недели откроются клубы "Активного долголетия"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Программа "Активное долголетие" для досуга старшего поколения возобновит работу в Подмосковье в ближайшее время. Об этом сказал в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Ограничения остаются стандартные в духе нового времени - это маска, дистанция. Но в Подмосковье прекрасная погода, нужно гулять, и особенно старшему поколению, да и младшему тоже. Поэтому мы откроем клубы "Активного долголетия". Это происходит все на улице, на природе. Наши старшие очень просили, чтобы вернуть им возможность общаться, поэтому такую возможность мы в самое ближайшее время предоставим. Самое ближайшее - это сегодня, завтра", - сказал он.

Ранее клубы "Активного долголетия" были закрыты из-за ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Программа "Активное долголетие" в Московской области запущена с 1 октября 2019 года.