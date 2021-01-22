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МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане и гололеде в Подмосковье

Туман сохранится до 21:00 мск 22 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Туман и гололед ожидаются в ближайший час в Подмосковье, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 22 января местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед, на дорогах гололедица", - сказали в главке.

Спасатели советуют по возможности не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой. Водителям настоятельно рекомендуется снизить скорость, отказаться от ненужных перестроений, обгонов и опережений.

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