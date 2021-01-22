Более 31 тыс. км дорог очистили и обработали в Подмосковье после снегопада

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 31 тыс. км дорог Московской области очистили и обработали противогололедными материалами с начала снегопада. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. На дорожной сети работали порядка 2,9 тыс. дорожных рабочих и около 2 тыс. единиц спецтехники. За минувшие сутки очищено и обработано свыше 31 тыс. км областных дорог, из них более 13 тыс. км дорог очистили за ночь. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В министерстве отметили, что в скором времени снегопад в регионе прекратится. До вечера ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 м. На дорогах возможна гололедица.

"Просим по возможности минимизировать поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Пожалуйста, будьте предельно внимательны на дорогах, если едете на личном автомобиле: не спешите, следуйте указаниям дорожных знаков, избегайте обгонов и перестроений, будьте аккуратны в зонах пешеходных переходов. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств", - добавили в пресс-службе.