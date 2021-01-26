Гололед и ветер ожидаются в Подмосковье 26 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главное управлением МЧС России распространило экстренное предупреждение о слабом гололеде и ветре с порывами до 15 метров в секунду по Московской области во вторник, 26 января.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 11:00 мск 26 января местами в Московской области ожидается слабый гололед. В период с 09:00 мск до 18:00 мск ожидаются порывы ветра до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с непогодой водителям рекомендовали ставить машины в гараж, либо парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять машиной осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Пешеходам при ходьбе стоит наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.