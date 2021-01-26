Количество детдомов в Подмосковье за 7 лет сократилось более чем в 5 раз

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Еще два детских дома закрыли в Московской области. Всего в регионе за семь лет количество детдомов сократилось с 44 до 8, об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"В Московской области закрыли еще два детских дома. Закрыли, потому что не осталось детей. Все детки были устроены в приемные семьи. <...> Еще 7 лет назад на территории Московской области было 44 детских дома. А осталось только 8", - говорится в сообщении.

Она отметила, что в 2020 году порядка 2 тыс. детей-сирот обрели семью.

По словам Мишоновой, свыше 5 лет в Московской области реализуется программа, в рамках которой приемные семьи получают ежемесячную финансовую поддержку.

"Надо не просто найти семью, с ней надо работать, ей надо помогать. Родители все время проходят обучение, совершенствуются, повышают свои родительские компетенции", - написала Мишонова.