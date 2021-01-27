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Пандемия COVID-19

Еще три лаборатории для ПЦР-исследований на COVID-19 заработали в Подмосковье

Они заработали на базе больниц в Пушкине, Красногорске, а также в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Еще три государственных лаборатории для проведения ПЦР-исследований заработали в Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области начали работать три новых государственных лаборатории для проведения ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. Они заработали на базе больниц в Пушкине, Красногорске, а также в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. В сутки там могут проводить порядка 1 тыс. ПЦР-исследований на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени запланировано открытие еще двух лабораторий - в городских округах Ленинский и Реутов.

"Новые государственные лаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие COVID-19, а также снизить нагрузку на уже действующие объекты. На данный момент в регионе работают уже 11 лабораторий Московской области, одна федеральная и шесть частных. В сутки проводится более 30 тыс. ПЦР-исследований", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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РоссияПандемия COVID-19
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