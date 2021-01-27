В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Подмосковье 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мокрый снег и гололед ожидают жителей Московской области в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России Подмосковья.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 03:00 мск 28 января до 21:00 мск 28 января по Московской области ожидаются осадки - мокрый снег, снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица", - сказали в пресс-службе в среду.

В связи с непогодой водителям рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, а если такой возможности нет, то при движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и природные условия. Машину лучше парковать в гараже, при его отсутствии - вдали от деревьев.

Пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.