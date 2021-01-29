В Подмосковье за ночь очистили более 13 тыс. км дорог

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Специалисты дорожной службы очистили и обработали противогололедными материалами более 13 тыс. километров дорог за ночь в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные службы Московской области 28 января были переведены на режим усиленной работы - в регионе накануне шел мокрый снег. <...> В приоритетном порядке работы провели на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, подходах к остановочным пунктам", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, чистили дороги свыше 1 тыс. единиц спецтехники и более 1,2 тыс. дорожных рабочих.

"За минувшую ночь очистили и обработали противогололедными материалами свыше 13,4 тыс. километров областных дорог. Для обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения продолжается контроль погодно-дорожных условий", - цитирует его пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что в пятницу в Подмосковье ожидается оттепель с мокрым снегом и гололедицей. Днем температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость юго-восточного ветра достигнет 6-11 м/с.

"Призываем автомобилистов быть особо внимательными на дорогах и не спешить: следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами", - говорится в сообщении.