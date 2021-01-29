Число мусоровозов в Подмосковье выросло в три раза с начала мусорной реформы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Автопарк мусоровозов увеличился в Московской области в три раза с начала реализации в регионе программы по раздельному сбору отходов в 2019 году, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"На сегодняшний день автопарк мусоровозов в Московской области по отношению к первому году реформы увеличился более, чем в три раза. Вся мусоровывозящая техника оснащена спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, логистические службы регоператора и специалисты Центра управления регионом ежедневно следят за соблюдением графика вывоза отходов в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

По данным министерства, в парке региональных операторов по обращению с отходами насчитывается свыше 1,1 тыс. единиц мусоровывозящей техники, в том числе 137 мусоровозов для транспортировки раздельных отходов.

В пресс-службе добавили, что все мусоровозы отвозят отходы на современные комплексы по переработке отходов (КПО). В настоящее время в Подмосковье функционируют 11 таких комплексов. Отмечается, что благодаря активному участию населения региона в раздельном сборе отходов, с 2019 года - начала мусорной реформы в Московской области - объем отправленных на вторичную переработку твердых коммунальных отходов достиг 2,3 млн тонн.