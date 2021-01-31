В МЧС предупредили о сильном снеге в Подмосковье до вечера 31 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в отдельных районах Подмосковья до вечера 31 января.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 12:00 до 21:00 31 января местами по Московской области сохранится снег, в отдельных районах сильный", - сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного главка.

В связи с непогодой в МЧС призвали водителей по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.