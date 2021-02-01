Спасательные службы Подмосковья сообщили о росте числа опасных для посещения водоемов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лед в 26 местах на подмосковных водоемах стал критически тонким, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Мособлпожспаса.

"По результатам замеров толщины льда спасатели пришли к выводу, что все большее количество водоемов становится опасным для посещения. Так, из 62 проверенных спасателями водоемов опасными, где толщина льда неоднородна и в среднем составляет менее семи сантиметров, оказались 26 мест", - сказали в ведомстве.

Поданным ведомства на 28 января, в области было 21 место на водоемах с опасной толщиной льда. В настоящее время опасность представляет река Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве, Яуза в Мытищах, Вохолонка в Павловском Посаде, Пахра в Подольске, Волга в Дубне, Нахабинка в Нахабино, озеро Островное в Егорьевске, Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале, Егорьевская группа озер в Егорьевске.