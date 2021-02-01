В Подмосковье планируют закрыть еще 1,5 тыс. коек для больных COVID-19 с 8 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Еще 1,5 тыс. коек, развернутых в Подмосковье для пациентов с коронавирусом, вернут к оказанию плановой помощи с 8 февраля. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов в понедельник.

"Снижение (количества госпитализаций и случаев заражения - прим. ТАСС) продолжается. На этой неделе мы подготовимся ко второму этапу, чтобы с 8 февраля закрыть еще 1,5 тыс. коек на ковид", - сказала Стригункова.

По ее словам, количество выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снизилось на 6%, а количество госпитализаций в сутки за прошлую неделю снизилось на 13%. Дома сейчас проходят лечение 28,5 тыс. человек.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 193 810 случаев заражения, выздоровели 154 097 человек, умерли 3 796.