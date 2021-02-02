Почти на 10% вырастет посевная площадь земель в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Посевная площадь земель Московской области в 2021 году вырастет на 9% к уровню прошлого года и превысит 577 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Планируемая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых культур под урожай 2021 года составит 577,5 тыс. га. Это на 46,460 тыс. га больше, чем в прошлом году. То есть, мы прибавляем 9% к уровню прошлого года", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он пояснил, что в настоящее время в Московской области формируется структура площадей под посев, обновляется и доукомплектовывается парк сельхозтехники.

"Планируется провести известкование на порядка 20 тыс. га земель. Это процесс внесения в грунт специальных добавок для снижения уровня кислотности. Работы повысят плодородие почвы", - добавил Воскресенский.