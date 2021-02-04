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Дорожные службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

В ближайшие часы на юго-западе региона ожидаются снег, гололедица и ветер до 10 м/с

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья перевели в режим повышенной готовности дорожные службы региона в связи с прогнозируемыми осадками, в ближайшие несколько часов на юго-западе региона ожидается снег, на дорогах гололедица, ветер до 10 м/с, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Московской области в ближайшие несколько часов на юго-западе региона ожидается снег, местами сильный. К вечеру он сместится на северо-восток. На дорогах гололедица. Ветер до 10 м/с, температура до минус 5 градусов, ночью до минус 17 градусов. В связи с прогнозируемыми осадками дорожные службы переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления гололеда на дорогах.

Минтранс региона рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

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Россия
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