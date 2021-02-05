Оперативный штаб по контролю работы транспорта при морозах создали в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб для контроля движения общественного транспорта создали в Московской области в связи с морозами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В области создан оперативный штаб, который контролирует работу транспорта в связи с понижением температуры. Весь автопарк региона проверен на работоспособность отопительных систем, усилен ежедневный контроль за состоянием подвижного состава при выпуске на маршруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все перевозчики обеспечены резервным транспортом на случай поломок автобусов. Кроме того, на наиболее популярных маршрутах региона сокращены интервалы движения автобусов в часы пик.

В Московской области ожидается резкое понижение температуры, днем столбики термометров могут опуститься до минус 16, а в ночные часы - до минус 27 градусов.