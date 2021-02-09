Водителей Подмосковья призвали пересесть на общественный транспорт в связи со снегопадом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям минимизировать поездки на личном транспорте в связи с прогнозируемым во второй половине дня снегопадом. Дорожные службы региона перевели на усиленный режим работы, об этом сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Сегодня в Московской области во второй половине дня прогнозируют снег. Начнется он преимущественно в южной и юго-западной частях региона, после возможен на территории всей области. <...> Призываем водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, и воспользоваться общественным", - говорится в сообщении.

В министерстве рекомендовали пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части и носить одежду со световозвращателями.

Как поясняется в материале, на дорогах региона имеется гололедица в связи с отрицательными температурами воздуха.

"Напомним, что 9-10 февраля - самые холодные дни на этой неделе, температура воздуха ночью может опуститься ниже -25 градусов. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта", - добавили в пресс-службе.