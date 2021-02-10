В МЧС предупредили жителей Подмосковья о снеге и метели 11 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре, снеге и метели с вечера четверга и до вечера субботы.

"В связи с перемещением южного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию ЦФО в период с 18:00 мск 11 февраля до 18:00 мск 13 февраля по территории Московской области ожидаются снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 13-18 м/с. На дорогах - снежные заносы, гололедица", - сказали ТАСС в среду в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой водителям стоит по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными на дороге.