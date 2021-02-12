Аэропорты в Московском регионе работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Москвы и Подмосковья в пятницу работают в бесперебойном режиме в сложных погодных условиях, связанных со снегопадом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах аэропортов.

Так, аэропорт Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Аэродромными службами сформирован резерв химических реагентов на 10 дней непрерывного снегопада на территории аэропорта. В связи с прогнозируемыми метеоусловиями к очистке территории аэродрома привлечены более 50 единиц спецтехники.

"По состоянию на 14:45 видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций - 1,7 тыс. м. Задержек и отмен рейсов в связи с погодными условиями нет", - отметили в пресс-службе Домодедово.

Аэропорты Шереметьево и Внуково также работают в штатном режиме. Все производственные службы задействованы с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий.

"Обеспечены необходимые условия для безопасного выполнения полетов воздушных судов. Заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для нормативного эксплуатационного содержания летного поля. При необходимости, в случае ухудшения погодных условий, дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными силами, средствами и персоналом", - заверили в пресс-службе Внуково.

При этом в пресс-службе аэропорта Жуковский отметили, что ожидают рейсы "только ближе к вечеру" и "готовы к их приему". "Непростые погодные условия, конечно, видимость ограничена, но метеоминимум соблюден, и аэропорт не закрыт - работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Путь в аэропорт

Путешественникам, использующим автомобильный транспорт, рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт или пользоваться поездами "Аэроэкспресса", которые, по данным пресс-службы компании, курсируют по графику.

"Для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров компания регулярно предпринимает все необходимые меры. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. На период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов "Аэроэкспресса" усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там добавили, что климатические системы поддерживают в салонах вагонов комфортную температуру. В поездах регулярно проводится уборка для поддержания чистоты. Кроме того, входные группы в двухэтажных аэроэкспрессах оснащены специальным напольным покрытием, очищающим подошвы обуви при ходьбе, - это позволяет избежать сильных загрязнений коврового покрытия салона.

"Компания рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где также поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Кроме того, в терминалах и на борту "Аэроэкспресса" можно согреться горячими напитками", - заключили в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.