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До 18 выросло число "заминированных" в Люберцах школ

Ранее сообщалось о двух "заминированных" школах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число школ, которые были "заминированы" неизвестными в понедельник в Люберцах, выросло до 18. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время поступили угрозы взрывов в 18 школах, сообщения проверяются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух "заминированных" школах.

На прошедшей неделе регулярно поступали подобные сообщения о "минировании" различных объектов в Люберцах, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.

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