Более 80 объектов здравоохранения планируют отремонтировать в Подмосковье к сентябрю

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют отремонтировать свыше 80 объектов медицинских организаций, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, к 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Всего приоритетных объектов 81, общая предварительная стоимость текущего ремонта составляет практически 1 млрд рублей. <...> Все ремонтные работы на указанных объектах должны быть завершены до 1 сентября текущего года", - сказала министр.

Стригункова рассказала, что в Подмосковье были обследованы все здания медицинских организаций. В результате было выявлено около 160 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. "В этот перечень попали 70 поликлинических и стационарных отделений, 14 патологоанатомических отделений, 25 травмпунктов и 49 подстанций скорой медицинской помощи. Ориентировочная потребность финансирования этих объектов для приведения в надлежащее состояние - более 2 млрд рублей", - отметила Стригункова.