Власти сообщили, что около 60% жителей Подмосковья сортируют отходы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 60% населения Московской области сортируют отходы. Регион обеспечен контейнерами для раздельного сбора мусора на 98%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"На сегодняшний день Подмосковье обеспечено контейнерами для раздельного сбора отходов на 98%, и их количество регулярно увеличивается. Это связано с тем, что все больше подмосковных жителей сортируют свои коммунальные отходы дома, и в настоящее время уже 57% населения региона вовлечены в этот важный для экологического развития области процесс", - цитируют в пресс-службе министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

В министерстве отметили, что больше всего контейнеров для раздельного сбора отходов установлено в городских округах Балашиха, Одинцово и Мытищи - здесь расположено более 1 тыс. синих контейнеров для сбора пластика, металла, макулатуры и стекла.

По данным пресс-службы, всего в Подмосковье насчитывается более 151 тыс. контейнеров, из которых 26,8 тыс. - для перерабатываемых отходов.