Несколько пригородных пассажирских автобусов задерживаются на юге Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Буксующие на юге Москвы фуры задерживают в пути пригородные автобусы, следующие в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Московской области.

"Просим жителей Подмосковья с пониманием относиться, если на дороге образовалась непростая ситуация. Сегодня из-за последствий прошедшего снегопада на южной стороне МКАДа встали фуры, которые парализовали движение на выезде из столицы, в том числе для пассажирских автобусов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что наиболее сложная ситуация возле станции метро Москвы "Домодедовская", где пассажиры выстроились в очереди. Туда направлены компенсационные автобусы, чтобы доставить людей до ЖК "Пригород Лесное", "Ново-Молоково" и поселка Володарского.

"Все автобусы проследуют по обычным маршрутам. Проезд до конца дня будет бесплатный. Здесь большой поток, фуры идут транзитом, пытаются обогнать друг друга. А некоторые едут на "лысой" резине, поэтому не всегда могут подняться в гору. Не каждый водитель готов к столь суровым условиям. Отсюда и образовывается такой затор", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, чьи слова приводит пресс-служба.

По поручению губернатора Андрея Воробьева, региональное министерство транспорта мониторит ситуацию и на других направлениях. В случае ухудшения транспортной ситуации будут приняты дополнительные меры. Наибольшие заторы в настоящий момент зафиксированы на юге и юго-востоке столичного региона.

"Движение затруднено на выездах с МКАД и на основных шоссе: Каширское, Володарское, Домодедовское (М2-Павловское), Носовихинское, Полтевское, Новомилетское, Зенинское, Егорьевское, Рязанское, Леоновское, Восточное, Бесединское, Зеленое, Варшавское. Из-за дорожной ситуации автобусы здесь также ходят с увеличенным интервалом", - заключили в пресс-службе губернатора.