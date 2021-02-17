Три перепрофилированные на время пандемии больницы в Подмосковье вернули к плановой работе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Три медицинские организации в Московской области, перепрофилированные на время пандемии во временные инфекционные центры, вернули к оказанию плановой помощи. Всего к прежнему режиму работы вернулись 11 больниц, сообщила в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"Мы видим, как улучшается ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в восьми медорганизациях, теперь - еще в трех. Это Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске, Подольская районная и Ивантеевская больницы", - приводятся в сообщении слова главы подмосковного Минздрава Светланы Стригунковой.

Также полностью сокращаются койки во временных инфекционных госпиталях, развернутых в физкультурно-оздоровительных комплексах в Люберцах, Подольске и Химках. Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медицинское обследование, уточнили в пресс-службе.

Ранее Стригункова сообщала, что в связи с продолжающимся снижением числа новых случаев заражения коронавирусом власти Подмосковья с 8 февраля планируют вернуть к оказанию плановой помощи 1,5 тыс. коек, развернутых для пациентов с новой инфекцией.