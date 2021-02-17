Более 1,7 млрд рублей получит Подмосковье на поддержку больниц и поликлиник

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 1,7 млрд рублей дополнительного финансирования получит Московская область на поддержку больниц и поликлиник, сообщила в среду пресс-служба Мособлдумы

"В регионы России направлено свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по ОМС. <...> Московская область получит свыше 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, которого цитирует пресс-служба, в регионе снижается число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, но за сутки выявляется около 700 заразившихся - это достаточно большая нагрузка на медоборудование и медиков.

"Поддержка со стороны федеральных властей дает нам дополнительную уверенность, что наши жители получат качественную помощь как в больницах, так и в поликлиниках ", - добавил Брынцалов.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 206 945 случаев заражения, выздоровели 168 765 человек, умерли 4 327.