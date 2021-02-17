Природный заказник "Курочкино болото" создадут в Подмосковье

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Курочкино болото" появится в Солнечногорском округе Подмосковья. Его площадь составит около 60 га, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Минприроды согласовало проект организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) - памятника природы "Курочкино болото". Памятник создается в Солнечногорском городском округе, его площадь составит 57 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заказнике планируется установить жесткий режим охраны, так как весомый ущерб территории наносят стихийная рекреация, а также сборщики клюквы, декоративных и лекарственных растений. Кроме того, здесь предпринимались попытки организовать масштабное строительство.

"На территории будущей ООПТ отмечено удивительное видовое разнообразие для такой небольшой территории. При обследовании здесь отмечено обитание 56 видов позвоночных животных, относящихся к 14 отрядам четырех классов. В настоящее время Курочкино болото испытывает сильный антропогенный прессинг, поэтому мы спешим придать этому заповедному месту охранный статус", - приводятся в материале слова зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

По данным министерства, в границах проектируемой ООПТ несколько видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Московской области. В частности, здесь растут некера перистая, шейхцерия болотная и подлесник европейский. Также на территории обитают прыткая ящерица, черный коршун, кедровка, трехпалый дятел.