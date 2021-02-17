Подмосковный главк МЧС признали лучшим подразделением среди субъектов РФ в 2020 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ГУ МЧС РФ по Московской области признано лучшим подразделением среди субъектов Российской Федерации по результатам работы в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По итогам работы в 2020 году Главное управление МЧС России по Московской области признано лучшим подразделением среди субъектов Российской Федерации. Результаты деятельности МЧС России были подведены на итоговом заседании коллегии спасательного ведомства под председательством министра Евгения Зиничева", - сказали в пресс-службе.

Начальнику главка Сергею Полетыкину министр вручил переходящий вымпел и почетную грамоту.

По данным главка, в 2020 году в регионе произошло семь чрезвычайных ситуаций, из них четыре - это жесткие посадки частных легкомоторных самолетов и вертолетов. В этом же году произошло несколько подтоплений - более 2000 приусадебных участков и свыше 200 частных домов на территории 27 муниципальных образований. Площади природных пожаров уменьшились в прошедшем году вдвое, а всего очагов было выявлено 272, что также на 20% меньше, чем годом ранее. К ответственности за нарушение особого противопожарного режима привлечены около 2 тыс. человек, сумма штрафов превысила 7 млн рублей.

За год по губернаторской программе "Безопасность Подмосковья" введены в эксплуатацию новые пожарные депо в Балашихе, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Люберцах. На службу в главк были приняты 35 выпускников ведомственных вузов, в том числе пять женщин. На вооружение поступило более 100 единиц специальной пожарной и спасательной техники, катера. В этом году оснащение и переоснащение подразделений будет продолжено, добавили в МЧС.